İş yeri kira artış oranı belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verileri sonrası iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulaması devam edecek.

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İş yeri kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artarken yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 55,30 olara gerçekleşti. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55,30 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi!TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kira, kiracı Enflasyon
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TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi! TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
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