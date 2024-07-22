Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti

Son dakika haberi... Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesine ilişkin tarih belli oldu. Bu kapsamda ödemeler 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesine ilişkin tarihi duyurdu.

26 TEMMUZ'DA ÖDEMELER YAPILACAK

Bu kapsamda 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti - Resim : 1

SGK tarafından yapılan duyuru şöyle:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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