Ekonomik kriz derinleşti, Mehmet Şimşek bir kez daha uyardı: Ticaret yapanlar dikkat!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "2024 yılı için ticarette belirsizlik devam ediyor" dedi.

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Ekonomik kriz derinleşti, Mehmet Şimşek bir kez daha uyardı: Ticaret yapanlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek, "Büyüme düşük seyredecek. 2024'te daha sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. Ticarette belirsizlik devam ediyor. Çünkü jeopolitik gerginlikler var" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ İŞARET ETTİ

Açıklamasının devamında Şimşek, "Bizim için önemli olan Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği'ndeki toparlanma ihracatın toparlanması için bir sebep olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz derinleşti, Mehmet Şimşek bir kez daha uyardı: Ticaret yapanlar dikkat! - Resim : 1

"OVP İLE UYUMLU BİR ENFLASYON VAR"

"2024, programımızın sonuçlarını aldığımız, ilerleme sağladığımız bir yıl olacak" diyen Şimşek, " OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var" dedi.

"PEKİ YA YETERİNCE DÜŞMEDİYSE?"

Şimşek'in açıklamaları sosyal medya hesabından değerlendiren ekonomist Barış Soydan, "Faiz indirimleri büyük olasılıkla üçüncü çeyrekte başlayacak. Bu arada enflasyon düştüyse ne ala. Peki ya yeterince düşmediyse?" diye sordu.

"KÜRESEL ANLAMDA KULLANILDI"

Soydan, "Şimşek'in açıklamasındaki 'daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz' ifadesi küresel anlamda kullanıldı" dedi.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Ekonomik kriz derinleşmeye devam ederken geçtiğimiz ay TRT Haber'de iş dünyasına seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şirketlere sesleniyorum; fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz, politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak, şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler, her türlü desteği vereceğiz" demişti.

ŞİRKETLER BATTI

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,5 azalışla 11 bin 124'ten 10 bin 403'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,6 artışla 2 bin 417'ye çıktı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3 gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 46,7 artış gösterdi. Yıllık olarak aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 artarken, kooperatif sayısında yüzde 20,8 azalış görüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisi Ekonomik kriz
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