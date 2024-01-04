Piyasalarda enflasyon ateşi, dolar/TL'de bir rekor daha!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, mayıs ayına kadar enflasyonun zirve yapma bekleniyor.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yükselişini sürdürerek, 29,7706'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,81 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem