Piyasalarda enflasyon ateşi, dolar/TL'de bir rekor daha!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı enflasyon verileri sonrası dolar/TL yükselişini sürdürerek, rekor kırdı.

Son Güncelleme:
Piyasalarda enflasyon ateşi, dolar/TL'de bir rekor daha!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, mayıs ayına kadar enflasyonun zirve yapma bekleniyor.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yükselişini sürdürerek, 29,7706'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,81 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

Piyasalarda enflasyon ateşi, dolar/TL'de bir rekor daha! - Resim : 1

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dolar Dolar kuru Enflasyon Dolar/TL yorumu
Son Güncelleme:
Çorabınızın içerisine döküp sonrasında çorabı giyin! Bakın neye fayda sağlıyor Çorabınızın içerisine döküp sonrasında çorabı giyin! Bakın neye fayda sağlıyor
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Sigara fiyatlarına dev zam: 70 lirayı buldu! Sigara fiyatlarına dev zam: 70 lirayı buldu!
Pilav tenceresine 1 kaşık ekleyin bakın ne oluyor? Lezzeti iki katına çıkaran öneri Pilav tenceresine 1 kaşık ekleyin bakın ne oluyor? Lezzeti iki katına çıkaran öneri
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri belli oldu: İstanbul'un sırası şaşırttı! Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri belli oldu: İstanbul'un sırası şaşırttı!
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi: Son halini sosyal medyada paylaştı Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi: Son halini sosyal medyada paylaştı
2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! 2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi!
Maaşlar nasıl hesaplanacak? Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu Maaşlar nasıl hesaplanacak? Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu
Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?