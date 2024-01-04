Sigara fiyatlarına dev zam: 70 lirayı buldu!

4 Ocak 2024 itibariyle bir sigara grubuna daha zam geldi.

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Sigara fiyatlarına dev zam: 70 lirayı buldu!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Cumhuriyet.com'a bir sigara markası olan PM grubuna 2 ila 3 TL arasında KDV'ye bağlı olarak zam geçişi olduğunu açıkladı.

"ÜRETİCİNİN ÖDEDİĞI VERGİ DÜŞTÜ TÜKETİCİNİN ARTTI"

Tütün ürünlerinden alınan ÖTV'de indirime gidildiğini söyleyen Dündar şunları söyledi:

"Fakat herkesten aldığı matrah oranında artışa gidildi. ÖTV'yi yüzde 63'ten yüzde 57 indirdiler ama vergi yükü arttı. Yani maktu vergi yüzde 1.35'ten yüzde 4.80 çıktı. İşin özeti üreticinin ödediği vergi düştü ama tüketicinin ödeyeceği arttı."

Zamlardan sonra en düşük sigara fiyatı 54, en yüksek sigara fiyatı ise 70 TL oldu.

Dündar'ın paylaştığı listeye ulaşmak için tıklayın

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