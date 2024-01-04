Akaryakıta büyük zam: Hem benzine hem motorine hem de LPG'ye geldi!

Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25.61 oranında artırıldı. Benzin grubunda 2.31 lira, motorinde ise 2.17 liralık bir zam oldu.

Akaryakıta büyük zam: Hem benzine hem motorine hem de LPG'ye geldi!

Temmuz ayında yapılan yasal değişiklikle akaryakıt ürünlerinin altı ayda bir enflasyon oranında güncellenmesi sistemi getirildi. İlk uygulama da dün devreye girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı da yaptığı duyuru ile son altı ayda meydana gelen değişim oranının TÜİK tarafından yüzde 25.61 oranında hesaplandığını, buna göre ÖTV tutarlarının yeniden belirlendiğini kaydetti. ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi.

AKARYAKIT KAÇ TL OLDU?

Sputnik'te yer alan habere göre ÖTV artışıyla birlikte benzinde 2.31 lira, motorinde 2.17 lira, LPG’de ise 1 liralık fiyat artışı geldi. Ankara’da benzin 37.47 liraya, motorin 39.65 liraya çıktı. İstanbul’da benzin 36.79 lira, motorin ise 39.36 lira oldu. İzmir’de benzin 37.65, motorin 40.27 lira oldu. İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1.839 liraya, Ankara’da 1.873 liraya, İzmir’de 1.882 liraya dolabilecek. İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1.968 lira, Ankara’da 1.982 liraya, İzmir’de ise 2 bin 13 liraya doldurulabilecek.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki yıl 139 dolar seviyesini aşarken, geçen yıl devam eden küresel petrol arzı endişelerine rağmen ekonomik resesyon beklentilerinin yol açtığı talep belirsizliğinin daha ağır basmasıyla yıl boyunca 100 doların altında seyretmiş ve peş peşe indirimlerin yapılmasına neden olmuştu.

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