Bir içki grubuna daha zam geldi

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının alkole de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam yapıldığını duyurdu.

TBYD Başkanı Erol Dündar, "İlk zammımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diyerek paylaştı.

Dündar sosyal medya hesabından ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.

Erol Dündar'ın paylaştığı zamlı fiyat listesine ulaşmak için tıklayın