Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 9 farklı kuruluşun 2024 yıl sonu dolar kuruna ilişkin beklentilerini paylaştı. Babuşcu, "Yorumu size bırakıyorum" dedi.

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 1

Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 2

Uzmanlar, enflasyonun mayıs ayına kadar yükselişin sürdükten sonra düşüşe geçeceğini, buna karşılık yıl sonunda yaklaşık yüzde 43 ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyorlar.

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 3

DOLAR/TL'DE REKOR

Piyasalarda enflasyon ateşi dinmezken, dolar/TL, yükselişini sürdürerek, 29,7706'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,81 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 4

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürüyor.

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 5

"YORUMU SİZE BIRAKIYORUM"

Yaşanan gelişmelerle birlikte sosyal medya hesabından, 9 farklı kuruluşun 2024 yıl sonu dolar kuruna ilişkin beklentilerini paylaşan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Yorumu size bırakıyorum" diyerek, beklentileri şöyle sıraladı:

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 6

"2024 yıl sonu dolar kuru beklentisi:

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi’ne göre 39,46 TL,

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 7

- İngiltere merkezli yatırım bankası HSBC'nin tahmini 33,00 TL,

- Orta Vadeli Plan'da (OVP) 2024 yılı ortalama dolar kuru, 36,78 TL,

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 8

- Almanya merkezli Deutsche Bank, 38 TL,

- ABD yatırım bankası Morgan Stanley, 38 TL,

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 9

- ABD merkezli yatırım bankası Citibank, 40 TL,

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu StandardPoor's (S&P), 40 TL,

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 10

- ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, 40,70 TL,

- İngiltere merkezli Barclays, 43,80 TL."

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Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 11

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Öte yandan TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana yüzde 0.9 değer yitirdi.

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