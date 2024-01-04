Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?

Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.