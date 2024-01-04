Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 9 farklı kuruluşun 2024 yıl sonu dolar kuruna ilişkin beklentilerini paylaştı. Babuşcu, "Yorumu size bırakıyorum" dedi.
Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.
Uzmanlar, enflasyonun mayıs ayına kadar yükselişin sürdükten sonra düşüşe geçeceğini, buna karşılık yıl sonunda yaklaşık yüzde 43 ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyorlar.
DOLAR/TL'DE REKOR
Piyasalarda enflasyon ateşi dinmezken, dolar/TL, yükselişini sürdürerek, 29,7706'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,81 TL seviyesini görerek rekor kırdı.
GÖZLER FED'DE
Öte yandan küresel piyasalarda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürüyor.
"YORUMU SİZE BIRAKIYORUM"
Yaşanan gelişmelerle birlikte sosyal medya hesabından, 9 farklı kuruluşun 2024 yıl sonu dolar kuruna ilişkin beklentilerini paylaşan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Yorumu size bırakıyorum" diyerek, beklentileri şöyle sıraladı:
"2024 yıl sonu dolar kuru beklentisi:
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi’ne göre 39,46 TL,
- İngiltere merkezli yatırım bankası HSBC'nin tahmini 33,00 TL,
- Orta Vadeli Plan'da (OVP) 2024 yılı ortalama dolar kuru, 36,78 TL,
- Almanya merkezli Deutsche Bank, 38 TL,
- ABD yatırım bankası Morgan Stanley, 38 TL,
- ABD merkezli yatırım bankası Citibank, 40 TL,
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu StandardPoor's (S&P), 40 TL,
- ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, 40,70 TL,
- İngiltere merkezli Barclays, 43,80 TL."
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Öte yandan TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana yüzde 0.9 değer yitirdi.