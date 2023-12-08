Bakanlıktan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri açıklaması!

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

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Bakanlıktan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Bakanlıktan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri açıklaması! - Resim : 1

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mahinur Özdemir Göktaş e-Devlet
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