Motorinin ardından benzine de indirim geliyor
Benzin fiyatlarında bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesiyle beraber motorine ikinci indirim geldi. 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen dalgalanma beraberinde akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor.
Uluslararası piyasada gözlemlenen düşüşün ardından brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,65 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim geldi.
Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,52 TL
Motorin fiyatı: 35,39 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,55 TL
Motorin fiyatı: 36,26 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,27 TL
Motorin fiyatı: 36,11 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,37 TL
Motorin fiyatı: 36,27 TL