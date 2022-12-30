Bakan Nebati duyurdu: Çalışanların yemek ve yol ücreti belli oldu

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı uygulanacak çalışanların yol ve yemek ücretinin belli olduğunu duyurdu.

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Bakan Nebati duyurdu: Çalışanların yemek ve yol ücreti belli oldu

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılı uygulanacak çalışanların yol ve yemek ücretinin belli olduğunu duyurdu.

Bakan Nebati, "Bu yıl temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz. Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası ile 1456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir" dedi.

GELİR VERGİSİ

Öte yandan Bakan Nebati, "2023 yılında uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır. Diğer bir ifadeyle ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16 bin 916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17 bin 827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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