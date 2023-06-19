Asgari ücret toplantısı sonrası kritik üçle zirve sona erdi!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya geldi.

TOPLANTI ÖNCESİ TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Toplantının içeriği ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sonunda açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Toplantının içeriği de bildiğim kadarıyla yine asgari ücretle ilgili olacak. Nihayetinde Türk-İş Genel Başkanımız, Sayın Bakanımız ve işveren temsilcimiz bir araya gelerek elbette ki ücret konularını kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler" açıklamasında bulunmuştu.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem