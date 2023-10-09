Altına talep arttı, gram altın yükselişe geçti!

Son dakika haberi... İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik güvenli liman varlıklardan olan altında talep güçlendi. Bu gelişmelerle gram altın yükselişe geçti.

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Altına talep arttı, gram altın yükselişe geçti!

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor.

Öte yandan ABD'de yükseliş eğilimini sürdüren tahvil faizleri, altının alternatif maliyetini artırdı ve ons fiyatını baskıladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle bölgeden gelecek haber akışı, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 1,5 artışla bin 650 liradan işlem görüyor. Ayrıca Kapalıçarşı'da altının gramı bin 704 TL'ye yükseldi.

Altına talep arttı, gram altın yükselişe geçti! - Resim : 1

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 primle bin 626 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 710 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 80 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla bin 850 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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