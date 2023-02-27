AKP'li Elitaş, EYT için tarih verdi: EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin tarih verdi. Elitaş, "Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Elitaş, EYT için tarih verdi: EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elitaş, "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT" ifadelerini kullandı.

"EYT'Yİ ÇARŞAMBA GÜNÜ NİHAYETE ERDİRİRİZ"

Elitaş, "Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar, Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT AKP
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