AKP'li Elitaş, duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu!
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerini ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de emekli bayram ikramiyelerini ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.
TORBA YASADA YER ALACAK
Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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