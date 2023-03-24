AKP'li Elitaş, duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu!

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de emekli bayram ikramiyelerini ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

TORBA YASADA YER ALACAK

Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem