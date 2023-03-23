AKP'li Akbaşoğlu'ndan; emekli maaşı, geçici ve taşeron işçi açıklaması: Tarih verdi!

Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşı, geçici ve taşeron işçilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Kanuni düzenlemenin ön çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

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AKP'li Akbaşoğlu'ndan; emekli maaşı, geçici ve taşeron işçi açıklaması: Tarih verdi!

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamasına değinen Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi açıkladı. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını ifade etti. Cumhur ittifakı olarak kanuni düzenlemenin ön çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırmayı planlıyoruz" dedi.

GEÇİCİ VE TAŞERON AÇIKLAMASI

Geçici işçilere yönelik de konuşan Akbaşoğlu, "Geçici işçi 6 ay ile 10 ay arasında Geçici işlerin artık kalıcı işçi olarak çalışabilir hale geleceği düzenlemeyi de önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Taşeron kardeşlerimizle ilgili çalışmayı da Çalışma Bakanlığımız çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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