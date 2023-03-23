Niğde'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, Niğde'de Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

Niğde'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Türkiye'de 320 gram Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak açıklanırken; Niğde'de ise 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 7 lira olarak belirlendi.

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ülke genelinde 320 gram pide fiyatını azami 10 TL olarak açıkladığını hatırlatarak, "Niğde'de ekmeğe zam yapmıyoruz ama Ramazan ayına özel bir çalışma yaptık. Niğde fırıncı esnafı olarak yaptığımız istişarelerden sonra 350 gram ramazan pidesinin fiyatını 7 TL olarak belirlemiş bulunmaktayız" dedi.

"DAHA UYGUN FİYATA SATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Yenel, "Yapmış olduğumuz toplantılar sonucu maliyetlerin artmasına rağmen Niğde Kasaplar ve Fırıncılar odası olarak 350 gram Ramazan pidesinin vatandaşlarımız düşünülerek daha uygun fiyata satılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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