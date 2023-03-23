TKYD'de bayrak değişimi: Başkanlığa Yağız Oral seçildi

22 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Yağız Oral, Başkan Yardımcılığı görevine Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildiler.

TKYD Yönetim Kurulu (Soldan Sağa): Okan Alpay, Müge Peker, Mehmet Ali Ersarı, Nigün Şimşek Ata, Halim Çun, Yağız Oral, Sinem Edige, Alim Telci, Gökçen Yaman Akgün, Emrah Yücel

TKYD’nin yeni başkanı Yağız Oral, öncelikle değerli katkılarından dolayı geçmiş dönemlerde görev alan ve Portföy Yönetimi Sektörü’nün bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelere teşekkürlerini sundu.

Yağız Oral

Portföy Yönetimi Sektörü’nün 2015 yılından itibaren büyüme trendine girdiğini ve büyümenin 2020’den itibaren ciddi şekilde ivmelenerek 2015’te 98 Milyar TL’den 2022 sonunda 1,6 Trilyon TL’ye çıktığına dikkat çeken Oral, büyüklüğün GSYH’nin %10,4’üne geldiğine; ancak GSYH’ye oranla ve küresel bakıldığında kat edilecek büyük bir mesafenin olduğunu; Avrupa’da bu oranın % 171 olduğunu vurguladı. Son yıllarda sektörde ürün çeşitliğinin artması ve TEFAS’ın etkin şekilde kullanılması sonucundan sektörün ciddi şekilde büyüdüğünü ve sektörün ağırlığının artmaya devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

Oral, tasarruf sahiplerinin uzun vadeli bakış açısı ile Yatırım Fonları’na olan ilgilerinin arttığını belirtti. Oral, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları ile reel ekonominin finansmanı ve ülkenin büyümesine kaynak artırmada gün geçtikçe ağırlıklarını artırmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’de de Çevresel, Sosyal ve Yönetişim/Environmental, Social and Governance (ESG) odaklı yeşil alanlara yatırım yapan fonlara da ilginin arttığını belirten Oral, “Portföy Yönetim Sektörü olarak, ESG uygulamaları desteğimiz ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkımız artarak devam edecek” dedi.

TKYD’nin önümüzdeki dönemde özellikle sermaye piyasalarının geliştirilmesi, yatırımcının korunması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması konularına ağırlık vereceğini kaydeden Oral, sektörde yer alan bütün kurumların TKYD çatısı altına alınması çalışmalarına devam edeceklerini; sektörün tek bir ses olması ile daha güçlü şekilde temsil edileceğini ifade etti.

Genel Kurul’da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

TKYD YÖNETİM KURULU

Yağız Oral TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan Halim Çun Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

Nilgün Şimşek Ata HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Alim Telci Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.

Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Emrah Yücel Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

Gökçen Yaman Akgün Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Mehmet Ali Ersarı Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Müge Peker Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Okan Alpay Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.

Sinem Edige Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

TKYD DENETİM KURULU

Cenk Dürüst TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Fevzi Öztürk Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş

Oğuz Kösebay Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.