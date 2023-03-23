TKYD'de bayrak değişimi: Başkanlığa Yağız Oral seçildi

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Yağız Oral oldu. TKYD'nin 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen Yağız Oral 2 yıl süreyle görev yapacak.

Son Güncelleme:
TKYD'de bayrak değişimi: Başkanlığa Yağız Oral seçildi

22 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Yağız Oral, Başkan Yardımcılığı görevine Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildiler.

TKYD'de bayrak değişimi: Başkanlığa Yağız Oral seçildi - Resim : 1

TKYD Yönetim Kurulu (Soldan Sağa): Okan Alpay, Müge Peker, Mehmet Ali Ersarı, Nigün Şimşek Ata, Halim Çun, Yağız Oral, Sinem Edige, Alim Telci, Gökçen Yaman Akgün, Emrah Yücel

TKYD’nin yeni başkanı Yağız Oral, öncelikle değerli katkılarından dolayı geçmiş dönemlerde görev alan ve Portföy Yönetimi Sektörü’nün bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelere teşekkürlerini sundu. 

TKYD'de bayrak değişimi: Başkanlığa Yağız Oral seçildi - Resim : 2

Yağız Oral

Portföy Yönetimi Sektörü’nün 2015 yılından itibaren büyüme trendine girdiğini ve büyümenin 2020’den itibaren ciddi şekilde ivmelenerek 2015’te 98 Milyar TL’den 2022 sonunda 1,6 Trilyon TL’ye çıktığına dikkat çeken Oral, büyüklüğün GSYH’nin %10,4’üne geldiğine; ancak GSYH’ye oranla ve küresel bakıldığında kat edilecek büyük bir mesafenin olduğunu; Avrupa’da bu oranın % 171 olduğunu vurguladı. Son yıllarda sektörde ürün çeşitliğinin artması ve TEFAS’ın etkin şekilde kullanılması sonucundan sektörün ciddi şekilde büyüdüğünü ve sektörün ağırlığının artmaya devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

Oral, tasarruf sahiplerinin uzun vadeli bakış açısı ile Yatırım Fonları’na olan ilgilerinin arttığını belirtti. Oral, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları ile reel ekonominin finansmanı ve ülkenin büyümesine kaynak artırmada gün geçtikçe ağırlıklarını artırmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’de de Çevresel, Sosyal ve Yönetişim/Environmental, Social and Governance (ESG) odaklı yeşil alanlara yatırım yapan fonlara da ilginin arttığını belirten Oral, “Portföy Yönetim Sektörü olarak, ESG uygulamaları desteğimiz ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkımız artarak devam edecek” dedi.

TKYD’nin önümüzdeki dönemde özellikle sermaye piyasalarının geliştirilmesi, yatırımcının korunması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması konularına ağırlık vereceğini kaydeden Oral, sektörde yer alan bütün kurumların TKYD çatısı altına alınması çalışmalarına devam edeceklerini; sektörün tek bir ses olması ile daha güçlü şekilde temsil edileceğini ifade etti.

Genel Kurul’da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

TKYD YÖNETİM KURULU

Yağız Oral                                                    TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan Halim Çun                                       Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

Nilgün Şimşek Ata                                     HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Alim Telci                                                     Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.

Burak Sezercan                                         İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Emrah Yücel                                               Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

Gökçen Yaman Akgün                              Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Mehmet Ali Ersarı                                     Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Müge Peker                                                Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Okan Alpay                                                Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.

Sinem Edige                                               Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

TKYD DENETİM KURULU

Cenk Dürüst         TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Fevzi Öztürk         Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş

Oğuz Kösebay     Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) hakkında:                                                                                                                                                                                                                                                      1999 yılında kurulan ve üyeleri ağırlıklı olarak portföy yönetim şirketlerinden oluşan TKYD, Kamu otoritesi ile finansal sektörün arasında köprü olma işlevinin yanı sıra, sektörde temel standartların geliştirilmesi ve kurumsallaşmaya katkı alanında çalışmalar yürütüyor.
 
 
Son Güncelleme:
1 bardak içmek vücuttaki ödemi ve bağırsakları temizliyor 1 bardak içmek vücuttaki ödemi ve bağırsakları temizliyor
Niğde'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Niğde'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
İkinci el otomobil pazarında 'sıfır araç' etkisi: Fiyatlar arttı! İkinci el otomobil pazarında 'sıfır araç' etkisi
Kanal D'den kafa karıştıran karar. Final yapan dizi geri dönüyor Kanal D'den kafa karıştıran karar. Final yapan dizi geri dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın
53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları! 53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!
AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı! AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı!
İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek' İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek'
HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir, araştırmalar ne diyor? HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir?