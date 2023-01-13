AKP'den bir garip EYT açıklaması: EYT'yle ilgili bizden tarih beklemeyin

GERÇEK GÜNDEM

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grubu'nda, memur ve emekli zammı, sözleşmeli personel ve EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT düzenlemesine ilişkin konuşan Elitaş, "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Ama bizden tarih beklemeyin" dedi.

EYT MECLİSE NE ZAMAN GELİR?

EYT düzenlemesine ilişkin bu hafta Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" demişti.

ERDOĞAN, "TBMM'NİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.

EYT'DE BORÇLANMA İLE EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem