Sinop’ta ekmeğin gramajı düşürülerek zam yapıldı!

Sinop’ta, 4 liradan satılan 220 gram ekmek, 210 grama düşürülerek fiyatı da 5 TL olarak belirlendi.

Sinop’ta ekmeğin gramajı düşürülerek zam yapıldı!

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESO), fırıncı esnafının talebi üzerine ekmek fiyatına zam yaptı.

220 gram olarak 4 TL’den satılan somon ekmek, 210 grama düşürülerek fiyatının ise 5 TL’ye yükseltildiği belirtildi.

"MALİYETLER ARTTI"

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, fırıncı esnafının artan maliyetler dolayısıyla zam talebinde bulunduğunu, ilçelerdeki fırıncıların da zam talebinin olduğunu kaydetti.

VALİLİK VE BELEDİYEDEN 'OLUR' YAZISI ALINDI

Gündoğdu, “Fırıncı esnafımız günümüz şartlarında artan maliyetlerden ötürü ürünlerin fiyatlarını arttırmak istediler, bizlere dilekçe ile müracaat ettiler. İlçemizden de aynı şekilde talepler geldi. Bizler de bizim üst kuruluşumuz olan Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği’ne yazılı olarak görüş verdik. Zam talebi üzerine bir komisyon kuruldu ve yapılan değerlendirmeler karara bağlandı. Sinop Belediyesi ve Sinop Valiliği’nden de olur yazısı alındıktan sonra ekmeğe zam talebi kabul edildi. 210 gram ekmek yeni fiyatı 5 liradan satılacak” dedi.

Kaynak: İHA

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