Altına ABD desteği: Gram altında bir rekor daha!

Son dakika haberi... ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından güçlenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentisiyle gram altın yeni güne rekorla başladı.

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Altına ABD desteği: Gram altında bir rekor daha!

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalarak Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık artışı ise yüzde 6,5'e yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalarak Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık artışı ise yüzde 6,5'e yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Bu gelişmelerle gram altın yeni güne rekorla başlayarak bin 152 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 artışla 1.146 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 880 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 610 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI BİN 900 DOLARA YAKIN

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,17 değer kazanarak bin 900 dolar seviyesini aşmasının ardından, bugün yüzde 0,1 düşüşle bin 896 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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