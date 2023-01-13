Süt ve süt ürünleri üretiminde sert düşüş!

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; tereyağı, ayran, içme sütü, inek peyniri ve yoğurt üretimi de düşüş kaydetti.

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Süt ve süt ürünleri üretiminde sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince 718 bin 166 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1; Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı.

SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DE AZALDI

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 16,1, ayran üretimi yüzde 7,2, yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,8 ve içme sütü üretimi yüzde 2,4 azaldı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AZALDI

Bir önceki ay 757 bin 79 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında yüzde 5,1 azalarak 718 bin 166 ton oldu.

Bir önceki ay 120 bin 847 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 1,9 artarak 123 bin 123 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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