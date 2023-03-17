ABD'de beklentiler karşılanmadı, gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Son dakika haberi... ABD'de tüketici güven endeksi beklentilerin altında kalırken, gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Öte yandan, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
GERÇEK GÜNDEM
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aylık 3,6 puan azalışla 63,4'e gerilerken, beklentilerin altında kaldı.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, 66,9 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, şubatta 67 seviyesinde gerçekleşmişti.
GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Bu gelişmeler sonrası gram altın, tüm zamanların rekorunu kırarak bin 201 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
Gram altın güne bin 181 TL seviyesinde başlarken, dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde bin 172 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 989 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 928 liradan satılıyor.
ENFLASYONDA BEKLENTİLER DALGALI
Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, finans sektöründe devam eden türbülans ile ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel politika tepkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle gelecek aylarda tüketicilerin enflasyon beklentilerinin dalgalı olabileceğini kaydetti.
GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ
Önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem