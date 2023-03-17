OECD, Türkiye’nin büyüme tahminini aşağıya çekti!

'OECD Ekonomik Görünüm, Mart 2023 Ara Raporu' yayımlandı.

Raporda, Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 3’den yüzde 2,8'e düşürdü. 2024 için öngörü ise 3,8’e revize edildi.

ENFLASYON TAHMİNİ SABİT TUTULDU

Türkiye’nin 2023 yılı için manşet enflasyon tahminini 44,6’da sabit tutan örgüt, bu yıl için çekirdek enflasyon tahminini ise yüzde 45,6’dan 43,8’e indirdi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan rapor ile karşılaştırıldığında OECD bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya yükseltti.

Bununla birlikte, küresel ekonomik büyüme hızının 2023 ve 2024'te trendin altında kalacağını belirterek, risklerin aşağı yönlü olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

FED VE AMB'YE FAİZ ARTIRIMI ÖNERİSİ

Raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını artırmaya devam etmesi ve küresel ekonomik toparlanmanın kırılganlığı ve finansal sistemdeki kırılganlıklar nedeniyle rotasından sapılmaması önerildi.

Kaynak: Gerçek Gündem