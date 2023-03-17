Tunç Soyer'den ekonomi çıkışı: Siyasilerin kararlarıyla şekillenen bir ülkede yaşamak istemiyoruz!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf gruplarının birbirlerinin taslak bildirgelerini değerlendireceği paydaş buluşması öncesi Tarihi Bıçakçı Han’da basın toplantısı yaptı.

"Bugünün siyasal ikliminde bugünün siyasal sorunlarına çözüm aramak için değil, geleceğin Türkiye’sini inşa etmek için yapılan bir kongre bu" diyen Soyer, "Bir gelecek tasarımı aslında. Yani gelecek yüzyıla, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına sadece yapılan yollar, köprüler değil iyi tasarlanmış bir gelecek miras bırakmak istiyoruz. Bu nedenle de bugün şu kararı verdiğimizi de sizlerle paylaşmak isterim. İktisat Kongresi 21 Mart günü son bulmayacak. Aksine her sene bu kongresinin verdiği kararların, tespit ettiği ilkelerin takibini sağlayacak buluşmaları gerçekleştirmeye karar verdik. Her yıl adete bir ilerleme raporu ortaya konması gibi bugün alınan bu kararların bir yıl içinde nerelere vardığı, hangilerinin gerçekleştiği, hangilerinin neden gerçekleşmediği, hangilerinin gerçekleşmesi için neler yapılması hususlarını müzakere etmek üzere bir araya gelinecek" ifadelerini kullandı.

"SİYASİLERİN VERDİKLERİ KARARLA ŞEKİLLENEN BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Soyer, "Bu güzelim memlekette sadece siyasilerin yukarıdan aşağıya verdikleri kararlarla şekillenen bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Hepimiz bu ülkenin kılcallarından beslenen, farklı dinamiklerinin özgürce fikirlerini ortaya koyduğu ve bu özgürce şekillenen fikirler ışığında da belirlenecek siyasi kararların olmasını temenni ediyoruz. Bu kararların o nedenle sonuna kadar takipçisi olacağız. Daha adil, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik bir ülkeyi kurmak için bu İktisat Kongresi’nin çok aydınlatıcı bir rol üstleneceğini söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem