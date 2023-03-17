Fındığın fiyatı düştü!

Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı haftayı düşüşle kapattı.

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Fındığın fiyatı düştü!

Giresun'da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor.

Haftaya düşüşle başlayan ve hafta boyunca düşüşünü sürdüren fındık, 2 liralık kayıpla serbest piyasada 58 liradan işlem görüyor. Sezona kilogramı 50 liradan başlayan ve kısa sürede 60 liranın üzerine çıkan fındık fiyatı sezon sonuna yaklaşırken düşüşünü sürdürüyor.

"ÜRETİCİYİ SATMAYA TEŞVİK ETTİ"

Fiyatın düşme nedeninin TMO’nun fındık satış kararı olduğunu ifade eden fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Üretici geçen yıllara göre fındığı pazara daha erken indirdi. Geçtiğimiz yıllarda bu aylara göre hala pazara fındık inerken şimdi üreticinin elinde daha az fındık kaldı. Fındık fiyatının uzun süre 60 liranın üzerinde seyrettiği süreçte pazara fındık yoğun olarak indirildi ve ayrıca TMO’nun da yoğun fındık alımı üreticiyi satmaya teşvik etti" dedi.

Fındığın fiyatı düştü! - Resim : 1

"FINDIK FİYATININ DAHA FAZLA YÜKSELMESİNİ BEKLEMİYORUM"

"Son haftalarda fındık fiyatının hızlı düşüş nedenini TMO’nun depolarındaki fındığı satış kararı almasıdır" diyen Ergün, "Sezonun sonuna yaklaşırken, artık piyasaya fındık pek fazla inmeyeceği gibi fındık fiyatının da daha fazla yükselmesini beklemiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki beklenti tamamen yeni sezona yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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