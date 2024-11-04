2025 MTV Oranları ve Trafik Cezalarına Zam! Hangi Araç Sahibi Ne kadar Ödeyecek? İşte Yeni Zamlı Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Araç Muayene Ücretleri…

Son dakika haberi… MTV 2024 ücreti bu yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar yani yüzde 58,46 oranında zamlanmıştı. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için 2025 rakamları 12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre yeniden belirlendi. Bunun yanında 2025 trafik cezaları ile B sınıfı ehliyet harcı, araç muayene ücreti de ortaya çıktı.

YENİ MTV ZAMMI BELLİ OLDU

Araç sahiplerinin en büyük gider kalemlerinden biri olan MTV ücretlerine zam geldi. Bu kapsamda 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında zamlandı. Böylece en düşük ödenecek rakam 347 TL’den 499,43 TL’ye, en yüksek ödenecek rakam da 160 bin TL’den 230.288 TL’ye yükseldi.

İŞTE 2025 MTV ÜCRETLERİ

0-1300 MOTOR

Taşıt Değeri 180.600 Liraya Kadar

1-3 Yaş: 3.359 TL ➔ 4.839 TL

4-6 Yaş: 2.343 TL ➔ 3.371 TL

7-11 Yaş: 1.308 TL ➔ 1.883 TL

12-15 Yaş: 987 TL ➔ 1.421 TL

16 Yaş ve Üstü: 347 TL ➔ 499 TL

Taşıt Değeri 180.600 - 316.400 Lira Arası

1-3 Yaş: 3.692 TL ➔ 5.316 TL

4-6 Yaş: 2.576 TL ➔ 3.708 TL

7-11 Yaş: 1.437 TL ➔ 2.069 TL

12-15 Yaş: 1.088 TL ➔ 1.566 TL

16 Yaş ve Üstü: 383 TL ➔ 552 TL

Taşıt Değeri 316.400 Lira ve Üstü

1-3 Yaş: 4.032 TL ➔ 5.807 TL

4-6 Yaş: 2.809 TL ➔ 4.045 TL

7-11 Yaş: 1.573 TL ➔ 2.265 TL

12-15 Yaş: 1.188 TL ➔ 1.710 TL

16 Yaş ve Üstü: 413 TL ➔ 595 TL

1301-1600 MOTOR

Taşıt Değeri 180.600 Liraya Kadar

1-3 Yaş: 5.851 TL ➔ 8.422 TL

4-6 Yaş: 4.387 TL ➔ 6.315 TL

7-11 Yaş: 2.544 TL ➔ 3.661 TL

12-15 Yaş: 1.798 TL ➔ 2.589 TL

16 Yaş ve Üstü: 690 TL ➔ 994 TL

1301-1600 MOTOR

Taşıt Değeri 180.600 - 316.400 Lira Arası

1-3 Yaş: 6.439 TL ➔ 9.269 TL

4-6 Yaş: 4.828 TL ➔ 6.950 TL

7-11 Yaş: 2.801 TL ➔ 4.031 TL

12-15 Yaş: 1.972 TL ➔ 2.839 TL

16 Yaş ve Üstü: 754 TL ➔ 1.085 TL

Taşıt Değeri 316.400 Lira ve Üstü

1-3 Yaş: 7.026 TL ➔ 10.115 TL

4-6 Yaş: 5.265 TL ➔ 7.582 TL

7-11 Yaş: 3.050 TL ➔ 4.392 TL

12-15 Yaş: 2.153 TL ➔ 3.100 TL

16 Yaş ve Üstü: 823 TL ➔ 1.185 TL

1601-1800 MOTOR

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 11.374 TL ➔ 16.377 TL

4-6 Yaş: 8.894 TL ➔ 12.799 TL

7-11 Yaş: 5.227 TL ➔ 7.526 TL

12-15 Yaş: 3.189 TL ➔ 4.591 TL

16 Yaş ve Üstü: 1.235 TL ➔ 1.778 TL

1601-1800 MOTOR

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 12.413 TL ➔ 17.874 TL

4-6 Yaş: 9.697 TL ➔ 13.960 TL

7-11 Yaş: 5.710 TL ➔ 8.219 TL

12-15 Yaş: 3.484 TL ➔ 5.016 TL

16 Yaş ve Üstü: 1.348 TL ➔ 1.940 TL

1801-2000 MOTOR

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 17.920 TL ➔ 25.804 TL

4-6 Yaş: 13.800 TL ➔ 19.872 TL

7-11 Yaş: 8.111 TL ➔ 11.675 TL

12-15 Yaş: 4.828 TL ➔ 6.950 TL

16 Yaş ve Üstü: 1.898 TL ➔ 2.732 TL

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 19.553 TL ➔ 28.156 TL

4-6 Yaş: 15.061 TL ➔ 21.686 TL

7-11 Yaş: 8.848 TL ➔ 12.737 TL

12-15 Yaş: 5.265 TL ➔ 7.581 TL

16 Yaş ve Üstü: 2.072 TL ➔ 2.983 TL

2001 - 2500 MOTOR

Taşıt Değeri 565.500 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 26.885 TL ➔ 38.707 TL

4-6 Yaş: 19.517 TL ➔ 28.100 TL

7-11 Yaş: 12.193 TL ➔ 17.546 TL

12-15 Yaş: 7.282 TL ➔ 10.483 TL

16 Yaş ve Üstü: 2.880 TL ➔ 4.147 TL

Taşıt Değeri 565.500 Lira ve Üstü

1-3 Yaş: 29.332 TL ➔ 42.218 TL

4-6 Yaş: 21.290 TL ➔ 30.644 TL

7-11 Yaş: 13.299 TL ➔ 19.137 TL

12-15 Yaş: 7.948 TL ➔ 11.442 TL

16 Yaş ve Üstü: 3.142 TL ➔ 4.524 TL

2501 - 3000 MOTOR

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 37.485 TL ➔ 53.933 TL

4-6 Yaş: 32.615 TL ➔ 46.967 TL

7-11 Yaş: 20.373 TL ➔ 29.323 TL

12-15 Yaş: 10.957 TL ➔ 15.762 TL

16 Yaş ve Üstü: 4.016 TL ➔ 5.782 TL

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 40.898 TL ➔ 58.876 TL

4-6 Yaş: 35.575 TL ➔ 51.203 TL

7-11 Yaş: 22.227 TL ➔ 31.994 TL

12-15 Yaş: 11.955 TL ➔ 17.215 TL

16 Yaş ve Üstü: 4.383 TL ➔ 6.311 TL

3001 - 3500 MOTOR

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 57.093 TL ➔ 82.178 TL

4-6 Yaş: 51.374 TL ➔ 73.974 TL

7-11 Yaş: 30.944 TL ➔ 44.555 TL

12-15 Yaş: 15.446 TL ➔ 22.230 TL

16 Yaş ve Üstü: 5.657 TL ➔ 8.144 TL

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 62.289 TL ➔ 89.726 TL

4-6 Yaş: 56.039 TL ➔ 80.742 TL

7-11 Yaş: 33.756 TL ➔ 48.590 TL

12-15 Yaş: 16.845 TL ➔ 24.251 TL

16 Yaş ve Üstü: 6.179 TL ➔ 8.896 TL

4001 MOTOR VE YUKARISI

Taşıt Değeri 2.151.400 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 146.932 TL ➔ 211.543 TL

4-6 Yaş: 110.177 TL ➔ 158.697 TL

7-11 Yaş: 65.252 TL ➔ 93.979 TL

12-15 Yaş: 29.326 TL ➔ 42.234 TL

16 Yaş ve Üstü: 11.374 TL ➔ 16.376 TL

Taşıt Değeri 2.151.400 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 160.285 TL ➔ 230.813 TL

4-6 Yaş: 120.196 TL ➔ 173.170 TL

7-11 Yaş: 71.168 TL ➔ 102.477 TL

12-15 Yaş: 31.991 TL ➔ 46.059 TL

16 Yaş ve Üstü: 12.413 TL ➔ 17.870 TL

B SINIFI EHLİYET HARCI 2025

2024 Tutarı: 3.945,40 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 5.678,61 TL

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2025 (OTOMOBİL)

2024 Tutarı: 1.821,60 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 2.621,82 TL

TRAFİK CEZALARI (2024 - 2025)

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek - 12.978 TL’den 18.679,24 TL’ye

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak - 586 TL’den 843,43 TL’ye

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak - 586 TL’den 843,43 TL’ye

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak - 32.171 TL’den 46.303,72 TL’ye

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak - 32.171 TL’den 46.303,72 TL’ye

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması - 1.507 TL’den 2.169,03 TL’ye

Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak - 3.136 TL’den 4.513,64 TL’ye

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması - 1.507 TL’den 2.169,03 TL’ye

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması - 3.136 TL’den 4.513,64 TL’ye

Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak - 13.978 TL’den 20.118,54 TL’ye

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak - 12.978 TL’den 18.679,24 TL’ye

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak - 2.610 TL’den 3.756,57 TL’ye

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek - 1.507 TL’den 2.169,03 TL’ye

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak - 33.240 TL’den 47.842,33 TL’ye

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek - 1.507 TL’den 2.169,03 TL’ye ​ yükselmesi bekleniyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

Yeniden değerleme oranına endeksli bazı vergi, ceza ve diğer yüklerin bir kısmında Cumhurbaşkanının yükseltme veya indirme yetkisi bulunuyor.