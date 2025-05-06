Skype Dönemi Sona Erdi, Kullanıcıların Yeni Adresi Belli Oldu! Koşa Koşa Üye Oluyorlar

Kullanıcılar, sohbet geçmişlerini ve kişilerini Microsoft Teams’e kolayca taşıyabilir ya da verilerini indirip başka bir platforma geçebilir. Skype kimlik bilgileriyle Teams’e ücretsiz giriş yapılabiliyor. Teams, daha çok profesyonel kullanıma uygun özelliklerle (10.000 kişiye kadar katılımcı, dosya paylaşımı vb.) öne çıkıyor.

SKYPE DÖNEMİ SONRASI KULLANICILARIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Zoom:



100 kişilik toplantılara izin veriyor ve ekran paylaşımı, beyaz tahta gibi gelişmiş araçlar sunuyor. Ancak, ücretsiz planda toplantılar 40 dakikayla sınırlı. Daha uzun görüşmeler için ücretli planlar gerekli.

Google Meet:



Google hesabı olan herkes ücretsiz kullanabiliyor. 100 kişiye kadar toplantı yapılabiliyor. Ancak, ücretsiz planda 3’ten fazla katılımcı varsa 60 dakikalık süre sınırı var. Daha kapsamlı özellikler için Google Workspace’e geçmek gerekiyor.

Slack:



Kurumsal yazışmalarda popüler olan Slack, hızlı ve gayri resmi toplantılar için "Huddle" özelliğini sunuyor. Daha çok yazışma odaklı olsa da kısa aramalar için uygun.

Signal:



Şifreli ve güvenli mesajlaşma uygulaması olan Signal, 50 kişiye kadar grup görüntülü görüşmeyi destekliyor. Kullanıcılar görüşme bağlantısını paylaşarak kolayca toplantı başlatabiliyor.

Webex:



Cisco'nun sunduğu bu platform, 100 katılımcı ve 40 dakikalık ücretsiz toplantı imkânı veriyor. Ücretli planlarda yapay zekâ asistanı, anketler ve 1.000 kişiye kadar katılım gibi ekstra özellikler var.

Discord:



Başlangıçta oyuncular için tasarlansa da, küçük ekipler ve bireysel kullanıcılar için etkili bir alternatif. 25 kişilik görüntülü görüşme sınırı var ama toplantı süresi sınırsız.

Kaynak: Haber Merkezi