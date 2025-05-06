Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı

Forbes'in 4 yıl sonra yayımladığı 'En Zengin Türkler' listesinde bir ilk yaşandı. Türkiye'nin en zenginleri belli olurken, bu yıl listeye 4 süpriz isim dahil oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Zengin Murat Ülker Uğur Şahin BioNTech
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Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı - Resim: 1

Dört yıl aradan sonra yeniden yayımlanan "En Zengin 100 Türk" listesi, Türkiye’deki ekonomik gücün dağılımını ve servet sahiplerinin güncel durumunu ortaya koydu. Forbes tarafından hazırlanan listeye göre, 2025 yılında en zengin Türk 5,5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu.

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Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı - Resim: 2

TOPLAM SERVET 128,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bu yıl toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede, 108 kişinin ismi yer aldı. En dikkat çekici noktalardan biri ise listede bulunan 59 ismin servetini tamamen kendi emekleriyle oluşturmuş olması oldu.

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Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı - Resim: 3

LİSTEYE 4 YENİ İSİM DAHİL OLDU

Listeye bu yıl ilk kez dört yeni isim dahil oldu. Listede; SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saç, 2025’in başında halka arz edilen Gülermak’ın ana hissedarı Kemal Tahir Güleryüz ve Gen İlaç’ın kurucusu Abdün Gülmüş ve Ahlatcı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı adını yazdırdı.

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Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı - Resim: 4

EN ZENGİN 30 TÜRK BELLİ OLDU (2025 SERVETİ - Milyar $)

Murat Ülker – Yıldız Holding – 5,5 milyar dolar

Uğur Şahin – BioNTech – 4,8 milyar dolar

Cemil Kazancı – Kazancı Holding – 4,3 milyar dolar

Eren Özmen – Sierra Nevada Corp. – 4,0 milyar dolar

Fatih Özmen – Sierra Nevada Corp. – 3,8 milyar dolar

Erman Ilıcak – Rönesans Holding – 3,0 milyar dolar

Ferit Şahenk – Doğuş Holding – 2,8 milyar dolar

İpek Kıraç – Koç Holding – 2,7 milyar dolar

Filiz Şahenk – Doğuş Holding – 2,6 milyar dolar

Semahat Arsel – Koç Holding – 2,6 milyar dolar

Feridun Geçgel – Astor Enerji – 2,5 milyar dolar

Sinan Tara – Enka İnşaat – 2,5 milyar dolar

Hamdi Ulukaya – Chobani Yoghurt – 2,4 milyar dolar

Rahmi Koç – Koç Holding – 2,3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 2,1 milyar dolar

Ali Metin Kazancı – Kazancı Holding – 2,0 milyar dolar

Mustafa Küçük – LC Waikiki – 2,0 milyar dolar

Ali Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 1,9 milyar dolar

Nihat Özdemir – Limak Holding – 1,9 milyar dolar

Sezai Bacaksız – Limak Holding – 1,9 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar – LC Waikiki – 1,8 milyar dolar

Selçuk Bayraktar – Baykar Teknoloji – 1,8 milyar dolar

Hamdi Akın – Akfen Holding – 1,7 milyar dolar

Haluk Bayraktar – Baykar Teknoloji – 1,6 milyar dolar

Ahmet Çalık – Çalık Holding – 1,5 milyar dolar

Deniz Şahenk – Doğuş Holding – 1,4 milyar dolar

Kazım Türker – Türkerler Holding – 1,4 milyar dolar

Mehmet Ali Aydınlar – Acıbadem Sağlık Grubu – 1,3 milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı – Eczacıbaşı Holding – 1,3 milyar dolar

Aydın Doğan – Doğan Holding – 1,2 milyar dolar

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Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı - Resim: 5
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