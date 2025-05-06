Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı
Forbes'in 4 yıl sonra yayımladığı 'En Zengin Türkler' listesinde bir ilk yaşandı. Türkiye'nin en zenginleri belli olurken, bu yıl listeye 4 süpriz isim dahil oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dört yıl aradan sonra yeniden yayımlanan "En Zengin 100 Türk" listesi, Türkiye’deki ekonomik gücün dağılımını ve servet sahiplerinin güncel durumunu ortaya koydu. Forbes tarafından hazırlanan listeye göre, 2025 yılında en zengin Türk 5,5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu.
TOPLAM SERVET 128,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Bu yıl toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede, 108 kişinin ismi yer aldı. En dikkat çekici noktalardan biri ise listede bulunan 59 ismin servetini tamamen kendi emekleriyle oluşturmuş olması oldu.
LİSTEYE 4 YENİ İSİM DAHİL OLDU
Listeye bu yıl ilk kez dört yeni isim dahil oldu. Listede; SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saç, 2025’in başında halka arz edilen Gülermak’ın ana hissedarı Kemal Tahir Güleryüz ve Gen İlaç’ın kurucusu Abdün Gülmüş ve Ahlatcı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı adını yazdırdı.
EN ZENGİN 30 TÜRK BELLİ OLDU (2025 SERVETİ - Milyar $)
Murat Ülker – Yıldız Holding – 5,5 milyar dolar
Uğur Şahin – BioNTech – 4,8 milyar dolar
Cemil Kazancı – Kazancı Holding – 4,3 milyar dolar
Eren Özmen – Sierra Nevada Corp. – 4,0 milyar dolar
Fatih Özmen – Sierra Nevada Corp. – 3,8 milyar dolar
Erman Ilıcak – Rönesans Holding – 3,0 milyar dolar
Ferit Şahenk – Doğuş Holding – 2,8 milyar dolar
İpek Kıraç – Koç Holding – 2,7 milyar dolar
Filiz Şahenk – Doğuş Holding – 2,6 milyar dolar
Semahat Arsel – Koç Holding – 2,6 milyar dolar
Feridun Geçgel – Astor Enerji – 2,5 milyar dolar
Sinan Tara – Enka İnşaat – 2,5 milyar dolar
Hamdi Ulukaya – Chobani Yoghurt – 2,4 milyar dolar
Rahmi Koç – Koç Holding – 2,3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 2,1 milyar dolar
Ali Metin Kazancı – Kazancı Holding – 2,0 milyar dolar
Mustafa Küçük – LC Waikiki – 2,0 milyar dolar
Ali Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 1,9 milyar dolar
Nihat Özdemir – Limak Holding – 1,9 milyar dolar
Sezai Bacaksız – Limak Holding – 1,9 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar – LC Waikiki – 1,8 milyar dolar
Selçuk Bayraktar – Baykar Teknoloji – 1,8 milyar dolar
Hamdi Akın – Akfen Holding – 1,7 milyar dolar
Haluk Bayraktar – Baykar Teknoloji – 1,6 milyar dolar
Ahmet Çalık – Çalık Holding – 1,5 milyar dolar
Deniz Şahenk – Doğuş Holding – 1,4 milyar dolar
Kazım Türker – Türkerler Holding – 1,4 milyar dolar
Mehmet Ali Aydınlar – Acıbadem Sağlık Grubu – 1,3 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı – Eczacıbaşı Holding – 1,3 milyar dolar
Aydın Doğan – Doğan Holding – 1,2 milyar dolar