Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı

Dört yıl aradan sonra yeniden yayımlanan "En Zengin 100 Türk" listesi, Türkiye’deki ekonomik gücün dağılımını ve servet sahiplerinin güncel durumunu ortaya koydu. Forbes tarafından hazırlanan listeye göre, 2025 yılında en zengin Türk 5,5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu.