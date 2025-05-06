Malatya Kayısısına Rakip Hasat Başladı! Verimi Yüksek Olacak, Köylüler Coşkuyla Kutladı

İlçenin iklim koşullarının elverişliliği sayesinde pek çok tarım ürününün yetiştirildiği bölgede, kayısı bahçelerinde üreticiler sabahın erken saatlerinde toplama çalışmalarına başladı.

VERİM YÜKSEK, SEZON ERKEN AÇILDI

Üreticilerden Ali Çavdar, tadı, rengi ve aromasıyla dikkat çeken Mut kayısısında bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu belirtti. Sıcak hava koşullarının etkisiyle ürünlerin erken olgunlaştığını ifade eden Ali Çavdar, “Ürünlerimiz kaliteli. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.

ÜRETİCİLER UMUTLU

Kayısı üreticilerinden Kutlay Emdirme ise hava şartlarında beklenmedik bir değişiklik yaşanmaması halinde sezonun bereketli geçeceğini söyledi. Üreticiler, Mut kayısısının kalitesi ve yüksek verimiyle Malatya kayısısına güçlü bir rakip haline geldiğini ifade ediyor.

Kaynak: AA