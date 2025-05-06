BYD Mayıs 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Yeni Zam Geldi
Türkiye otomotiv pazarında kısa sürede önemli bir yer edinen BYD, Mayıs 2025 güncel fiyat listesini duyurdu.
Çinli otomotiv üreticisinin elektrikli ve hibrit modellerine yönelik ilgi artarken, Nisan ayına kıyasla modellerde belirgin fiyat artışları gerçekleşti. Özellikle, geçtiğimiz aylarda satış rakamlarıyla Fiat Egea’yı geride bırakan SEAL U DM-i modelinde yaklaşık yüzde 10 oranında bir zam yapıldı.
FİYATLAR DEĞİŞTİ
Kasım 2024’te Türkiye pazarına giriş yapan BYD, sunduğu teknoloji ve uygun fiyatlı hibrit seçenekleriyle dikkat çekmişti. Ancak yeni fiyat listesiyle birlikte, SEAL U DM-i modelinin fiyat-performans dengesi biraz daha yukarı taşındı. Hibrit araç arayan tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği model, yeni fiyatıyla segmentindeki rakiplerine kıyasla daha yüksek seviyeye çıktı.
MAYIS 2025 BYD FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI
BYD’nin güncellenen fiyat listesinde tüm modellerde artış görülüyor. İşte Mayıs 2025 fiyatları:
Dolphin
Nisan Fiyatı: 1.295.000 TL
Mayıs Fiyatı: 1.365.000 TL
Atto 3
Nisan Fiyatı: 1.623.000 TL
Mayıs Fiyatı: 1.710.000 TL
Seal U EV
Nisan Fiyatı: 1.924.000 TL
Mayıs Fiyatı: 1.925.000 TL
Seal U DM-i
Nisan Fiyatı: 2.017.000 TL
Mayıs Fiyatı: 2.115.000 TL
Seal AWD
Nisan Fiyatı: 2.850.000 TL
Mayıs Fiyatı: 3.090.000 TL
Han
Nisan Fiyatı: 3.490.000 TL
Mayıs Fiyatı: 3.750.000 TL
Tang
Nisan Fiyatı: 3.950.000 TL
Mayıs Fiyatı: 4.220.000 TL
YENİ FİYATLAR SATIŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Özellikle SEAL U DM-i modelindeki fiyat artışının, bu segmentte hibrit otomobil arayan tüketicilerin tercihlerini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. BYD’nin Türkiye’deki pazar payı ve satış performansının, önümüzdeki dönemde açıklanacak verilerle netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi