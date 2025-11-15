Site Aidatlarına Yeni Düzenleme Yolda! Bakan Kurum Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aidatlarla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, "Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Adıyaman'da A Haber'in canlı yayınında "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Kurum, aidatlarla ilgili site yönetimi ve sakinler arasındaki anlaşmazlıkları yönetim firmalarını denetleyerek çözmeyi planladıklarını ifade etti.

Murat Kurum

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız ve buradan vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda denetimini yapabiliyor olacağız. Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu.

Bunu kontrol altına alacak, aidatların enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacakları ve gerçekten buradan haksız bir kazanç, haksız bir artış, haksız bir süreç yönetilen yerler var. Vatandaşımız buradan gerçekten rahatsız. Bu rahatsızlıklarını dile getirdiler.

Biz de gereğini inşallah düzenleme sonrası yapacağız ve gerek genel kurulda alacakları karar çokluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

Kaynak: A Haber