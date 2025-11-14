Yüzyılın Konut Projesi'ne 4 Günde Kaç Kişi Başvurdu, İlk Teslimler Nerede Olacak? Bakan Kurum Duyurdu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem konutları ve 'Yüzyılın Konut Projesi' hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

DEPREM KONUTLARI

* 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz. Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Hatay'da 100 bin konut teslimi olacak.

* Yaptığımız projelerin maketini yapamazlar. Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

* Yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. Bizim referansımız milletimiz. Milletimiz bizim ne söylediysek gerçekleştireceğimiz çok iyi biliyor. Örnek dairelerimizi Ankara'da yaptık. Çok kullanışlı evler. Aidatın da çok altında bir taksitle vatandaşımız bu konutlara erişebilecek. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız. 29 Aralık'ta kuralarımızı çekmeye başlayıp vatandaşımız hak sahibi yapmak istiyoruz. Deprem bölgesine ilk teslimleri 2026 yılı içerisinde, diğer illerdeyse Mart 2027 itibarıyla konutlarımızı teslim edeceğiz.

İSTANBUL'A AYRICA KİRALIK KONUT

* İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. İstanbul'da geri dönüşüm kapsamında 924 bin konutu teslim ettik. İstanbul'da 2 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...