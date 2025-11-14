Ev Sahiplerine Nefes Aldıracak Hamle! Emlak Vergisine Sınır Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emlak vergilerinde yaşanan sert artışlar nedeniyle kamuoyunda oluşan tepki üzerine başlatılan düzenleme çalışmasında son aşamaya gelindi. Bazı bölgelerde takdir komisyonlarının emlak vergisi değerlerini 10 kata kadar artırması, hükümeti kapsamlı bir düzenleme yapmaya yöneltti.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, hazırlanan taslak düzenleme torba yasa teklifine eklenerek Meclis gündemine taşınacak. Yeni düzenleme ile emlak vergisi artış oranına bir “üst sınır” getirilecek. Üst sınırın ağırlıklı olarak yüzde 50 olması üzerinde durulurken, yüzde 100’e kadar çıkabilen alternatif bir tavan da seçenekler arasında bulunuyor.

Düzenlemeye göre; üst sınır yalnızca ilk yıl için geçerli olacak, takip eden üç yılda ise emlak vergisi mevcut sistemde olduğu gibi yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak. Böylece aşırı artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

FAHİŞ ARTIŞLAR TESPİT EDİLDİ

Şikayetlerin artması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti, yaz aylarında kapsamlı bir saha araştırması yaptı. Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın hazırladığı raporlarda fahiş artışlarla ilgili tespitlere yer verildi.

2021–2025 dönemindeki uygulamalar incelenirken, aynı bölgede aynı değerdeki arsalar arasında oluşan yüksek fiyat farklarının nedenleri araştırıldı. Belediyelerin uygulamalarına ilişkin eksiklikler de tespit edilip raporlaştırıldı.

AK Parti ekonomi kurmaylarının hazırladığı taslak, MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Düzenlemenin 2026–2029 dönemini kapsayacak şekilde dört yıllık bir çerçeve oluşturması planlanıyor.

YENİ MODEL NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemin temel hedefi, rayiç bedel ile gerçek piyasa değeri arasındaki makası daraltmak. Taslak çalışmaya göre:

2026 sonrası için emlak vergisi artış oranına tavan sınır getirilecek,

Bu tavan dört yıl boyunca uygulanacak,

Her yıl vergi artışı yeniden değerleme oranının yarısı esas alınarak yapılacak.

Örnek: 2025’te 1000 TL emlak vergisi ödeyen bir kişinin vergisi, artışın yüzde 50 ile sınırlandırılması halinde 2026’da 1500 TL olacak. 2027 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 30 olursa, vergi yüzde 15 zamlanacak ve 1775 TL’ye çıkacak.

MEVCUT SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de emlak vergileri, 7 kişiden oluşan Takdir Komisyonları tarafından dört yılda bir belirleniyor. Komisyon; belediye, defterdarlık, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerinden oluşuyor.

Belirlenen bu vergi değerleri, sonraki üç yılda yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor. Ancak bazı komisyonların yaptığı aşırı artışlar, vatandaşlardan yoğun tepki çekmişti.

Mevzuata göre Cumhurbaşkanı’nın, emlak vergisi esas değerinin dört yıl boyunca değişmeden uygulanmasına karar verme yetkisi bulunuyor. Bu yetki kullanılırsa yalnızca yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ GELİRLERİ KİME GİDİYOR?

Toplanan emlak vergileri ilçe belediyelerinin kasasına giriyor. Büyükşehir belediyeleri bu gelirden pay almıyor. Vergiler genel bütçeye de aktarılmıyor.

HANGİ VERGİLERİ ETKİLİYOR?

Emlak vergisi, birçok kalemi doğrudan etkiliyor:

Değerli Konut Vergisi

Tapu Harcı

Damga Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Payı

Gayrimenkul satış kazançlarının Gelir Vergisi

Kaynak: Ekonomim