Investco Holding'in 20 Şirketine Kayyım Atandı

Manipülasyon soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Investco Holding’e kayyım atanmasının ardından, aynı çatı altında bulunan 20 şirket için de yeni kayyım kararları çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan yöneticiler nedeniyle şirketlerde yönetim mekanizmasının tamamen kilitlendiği tespit edildi.

Manipülasyon iddialarıyla gündeme gelen Investco Holding’e yönelik soruşturma genişletildi. Geçtiğimiz günlerde şirketin yönetimine kayyım atanmasının ardından, bugün holding bünyesinde faaliyet gösteren 20 şirket için daha kayyım kararı alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 4 Kasım 2025 tarihli kararlarla ana şirket Investco Holding A.Ş.’ye kayyım atanmıştı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinden Nihat Özçelik ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen bazı kişiler de tutuklanmıştı. Soruşturma derinleştikçe, kayyımlık faaliyetleri sırasında holding şirketlerinin yönetim yapılarının ciddi şekilde aksadığı belirlendi.

20 ŞİRKETE DAHA KAYYIM ATANDI

Yapılan incelemelerde; Grup şirketlerinin yönetim organlarında soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla bulunan kişilerin yer aldığı, tutuklu yöneticilerin görevlerini fiilen yerine getiremediği, bazı yöneticilerin istifası nedeniyle kurulların toplanamaz hale geldiği, resmi yazışmaların ve kamuoyu bilgilendirmelerinin aksadığı, ticari faaliyetlerde ciddi aksamalar yaşandığı tespit edildi. Bu nedenlerle, holding bünyesindeki 20 şirkete daha kayyım atanmasına karar verildi.

Soruşturmanın salahiyeti ve mali dengelerin korunabilmesi adına;

  1. Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (VKN: 1790600942)
  2. Verusa Holding A.Ş. (VKN: 9250389850)
  3. Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş. (VKN: 883 030 7726)
  4. İnnosa Teknoloji A.Ş (VKN: 901001053)
  5. Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (VKN: 0050014872)
  6. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (VKN: 783 065 6826)
  7. Pan Teknoloji A.Ş. (VKN: 721 085 9357)
  8. Şişli Enerji A.Ş. (VKN: 814 098 4826)
  9. Ortaköy Enerji A.Ş. (VKN: 648 158 7247)
  10. Standard Boksit A.Ş. (VKN: 781 052 3944)
  11. Ata Elektrik Enerjisi A.Ş (VKN: 092 043 1208)
  12. Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (VKN: 388 142 0994)
  13. Core Engage Yazılım Anonim Şirketi (VKN: 212 091 4838)
  14. Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi (VKN: 998 1577 124)
  15. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (VKN: 721 042 6832)
  16. Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (VKN: 9010605125)
  17. Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş. (VKN: 734 242 5659)
  18. Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. (VKN: 4780560864)
  19. Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş. (VKN: 7330436543)
  20. Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi (VKN: 9240482801) firmalarına İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Kasım 2025 tarih ve 2025/11891 değişik iş numaralı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

Kaynak: DHA

