Altın Yeniden Coştu: İslam Memiş’ten Kritik Fren! Büyük Dalgalanma Kapıda

Altın piyasasında üç haftadır süren kar satışlarının ardından yükseliş trendi yeniden güç kazandı. Yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapan gram altın, bugün itibarıyla 6 bin TL seviyesine adım adım yaklaşırken altın yatırımcısının gözü fiyatlardaki hızlı değişime çevrildi.

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 1 dolar seviyesinde kapatan ons altın, haftanın son gününde 4.201 dolar seviyelerine çıkarak yüzde 5 değer kazandı. Bu yükseliş, gram altına da güçlü bir ivme kazandırdı.

Ekim ayında 5.243 TL’ye kadar gerileyen gram altın, yüzde 9'u aşan bir yükselişle Kapalıçarşı’da 5.985 TL’den işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 9.347 TL seviyesine ulaştı.

Altındaki yükselişin arkasında ise iki temel neden ön plana çıkıyor:

ABD’de hükümetin yeniden açılmasına rağmen bazı ekonomik verilerin açıklanmayacağına dair endişeler,

Dolar endeksinin güç kaybederek 99 seviyesine gerilemesi.



“BU SEVİYELERDEN ALIM YAPMAZDIM”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişe rağmen altın almayı düşünenleri uyararak kısa vade için temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Memiş, ons altın tarafında önümüzdeki haftalarda düşüş beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu seviyelerden altın almanın doğru olmadığını düşünüyorum. 2026 için 4800 dolar beklentim sürüyor ancak kısa vadede yıl sonuna kadar alım yönlü bir kararım yok.”

Gram altın için de benzer bir uyarıda bulunan Memiş, fiyatlarda sert dalgalanmanın süreceğini belirtti:

“Gram altında çok sert hareketler devam ediyor. ‘Bu seviyeden alır mıydım?’ sorusunun cevabı benim için hayır. Önümüzdeki haftayı beklerdim. 5650 TL destek seviyesi geçerliliğini koruyor. Bu hafta altın almak için uygun bir zaman olmadığını pazartesi günü söylemiştim. Yıl sonuna kadar bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş şeklinde manipülatif fiyatlamalar göreceğiz.”

