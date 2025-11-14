Dolar ve Euro Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı?

Türk lirasının dolar ve euro karşısında güç kaybı devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,3260 liradan, euro 49,3490 liradan güne başladı.

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 42,3260 liradan, euro 49,3490 liradan güne başladı. Serbest piyasada 42,3240 liradan alınan dolar, 42,3260 liradan satılıyor.

49,3470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,3490 lira oldu. Dün doların satış fiyatı 42,2360, euronun satış fiyatı ise 49,2500 lira olmuştu.

