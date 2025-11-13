Türklere Avrupa Kapısı Açılıyor: Aylık 43 Bin TL Geliri Olanlara AB Oturum İzni Verilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’da yaşamak isteyen Türk vatandaşları için dikkat çeken bir fırsat doğdu. Portekiz hükümeti, “Pasif Gelir Vizesi” olarak bilinen D7 programı kapsamında aylık 870 euro (yaklaşık 43 bin TL) ve üzerinde düzenli pasif geliri bulunan yabancılara uzun süreli oturum ve çalışma izni verileceğini açıkladı. Maaş geliri bu kapsamda değerlendirilmezken, kira, temettü ve emekli maaşı gibi garanti altındaki ödemeler başvuru şartları arasında yer alıyor. Yeni sistem, düşük yaşam maliyeti ve Schengen serbest dolaşım avantajıyla Türkiye’den yoğun ilgi görüyor.

MAAŞ GELİRİ DAHİL EDİLMEYECEK

Mevcut euro kuru ile 42 bin 708 TL'ye denk düşen ücret, yalnızca garanti altına alınmış ödemeleri kapsayacak. Halihazırda maaş ya da ticaret geliri üzerinden elde edilecek kazançlar, D7 Vizesi başvurusuna dahil edilemeyecek.

Söz konusu uygulamanın ilk başvuruları geçtiğimiz yıl itibarıyla toplanmaya başlanırken, çok sayıda yabancının talebi şimdiden onaylanmış durumda. Türk vatandaşlarının da programa yoğun ilgi gösterdiği bilinirken, bu uygulama ile Portekiz'e yerleşecek yabancılar aynı zamanda çalışma iznine de sahip olmuş olacak.

D7 VİZESİ NASIL ALINIR?

Artı33'te yer alan habere göre D7 Vizesi için gereken aşamalar şu şekilde:

Başvuru süreci iki aşamada gerçekleşiyor:

1 - Türkiye’den Vize Başvurusu:

Başvurular Portekiz Konsolosluğu veya AS Visa merkezleri aracılığıyla yapılıyor.

Adayların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:

En az 6 ay geçerli pasaport

D7 vize başvuru formu

Son 6 aya ait gelir belgeleri (kira, maaş, emekli maaşı vb.)

Portekiz’de konaklama kanıtı (kira sözleşmesi veya tapu)

Portekiz’de açılmış banka hesabı ve yatırılmış gelir teminatı

Vergi numarası (NIF)

Sabıka kaydı, sağlık sigortası (en az 30.000 € teminatlı) ve biyometrik fotoğraf

2 - Portekiz’de Oturum Başvurusu:

Vize onaylandıktan sonra Portekiz’e gidilir ve SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ofisinde oturum izni başvurusu yapılır. İlk oturum izni 2 yıl geçerlidir ve ardından 3 yıl daha uzatılabilir.

Beş yılın sonunda başvuru sahibi süresiz oturum veya Portekiz vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir.

D7 VİZESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Pasif gelir şartı: Başvuru sahibinin en az 870 euro aylık düzenli gelir göstermesi gerekir.

Aile üyeleri için ek gelir:

Eş için bu miktarın yüzde 50’si

Her çocuk için yüzde 30 ek gelir şartı aranır.

Portekiz banka hesabı ve NIF numarası: Başvuru öncesinde açılması zorunludur.

Konaklama belgesi: Kira sözleşmesi, tapu veya uzun süreli konaklama rezervasyonu gerekir.

Adli sicil kaydı: Temiz sabıka kaydı zorunludur.

Sağlık sigortası: Portekiz’de geçerli özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

D7 VİZESİ KİMLER İÇİN UYGUN?

Emekliler, maaş veya emekli gelirini belgeleyebilenler

Serbest çalışanlar ve dijital göçmenler

Düzenli yatırım, kira veya temettü geliri bulunanlar

Uzaktan çalışarak Avrupa’da yaşamak isteyenler

Portekiz, diğer AB ülkelerine kıyasla düşük yaşam maliyeti, güvenli ortam ve yabancı dostu göç politikasıyla son yıllarda en çok tercih edilen Avrupa ülkelerinden biri haline geldi.

D7 VİZESİYLE HANGİ HAKLAR ELDE EDİLİYOR?

Portekiz’de yaşama, çalışma ve eğitim hakkı

26 Schengen ülkesinde serbest dolaşım

5 yılın sonunda Portekiz vatandaşlığı başvuru hakkı

Aile birleşimi ve çocuklar için ücretsiz eğitim imkânı

Portekiz sağlık sisteminden faydalanma hakkı

2025 itibarıyla D7 Pasif Gelir Vizesi, Avrupa’da yaşamak isteyenler için yatırımsız en erişilebilir yolların başında geliyor.

Aylık 870 euro gelir şartını sağlayanlar, Portekiz’in sunduğu yüksek yaşam kalitesinden ve Schengen avantajlarından yararlanabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi