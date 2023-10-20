Şirketler battı, kapanış sürdü!

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 10 bin 978'e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin oldu.

Son Güncelleme:
Şirketler battı, kapanış sürdü!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503'ten 10 bin 978'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustos ayında ise 1709 şirket kapanmıştı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi.

Şirketler battı, kapanış sürdü! - Resim : 1

YILIN İLK 9 AYINDA DA KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

2023'ün ilk 9 ayında ise, 2022'in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 0,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,5 arttı.

TMSF, iki şirketi satışa çıkardı!TMSF, iki şirketi satışa çıkardı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor
Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu
TMSF, iki şirketi satışa çıkardı! TMSF, iki şirketi satışa çıkardı!
Dolar/TL'de yeniden kritik eşik aşıldı! Dolar/TL'de yeniden kritik eşik aşıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı! Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı!
Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül
Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar! Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar!
Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı
'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve uyardı: Prof. Yılmaz'dan kritik açıklama 'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve uyardı: Prof. Yılmaz'dan kritik açıklama