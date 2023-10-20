Şirketler battı, kapanış sürdü!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503'ten 10 bin 978'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustos ayında ise 1709 şirket kapanmıştı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi.

YILIN İLK 9 AYINDA DA KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

2023'ün ilk 9 ayında ise, 2022'in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 0,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem