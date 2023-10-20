Dolar/TL'de yeniden kritik eşik aşıldı!

İsrail-Filistin çatışması gündemin odağında yer alırken, yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi sonrası dolar/TL yükselişe geçti.

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Dolar/TL'de yeniden kritik eşik aşıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile gerçekleştirdiği Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu.

Söz konusu gelişmeyle enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Yaşanan gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,0210'dan işlem görüyor.

Dolar/TL'de yeniden kritik eşik aşıldı! - Resim : 1

Dün, düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 27,9717'den tamamlamıştı.

BELİRSİZLİKLER ARTIYOR

Öte yandan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı gündemin odağında kalmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini vurgulandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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