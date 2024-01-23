Sınırlı artış fayda etmedi, ekonomi yine güven vermedi!

Tüketici güven endeksi Ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu. Ancak endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

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Sınırlı artış fayda etmedi, ekonomi yine güven vermedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce düşük faiz istemi, Türkiye ekonomisinde uzun soluklu bir tahribata yol açtı.

Ekonomide tahribat sürerken, krizin faturası artan hayat pahalılığı ile yurttaşa kesildi ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek, Bakanlıktaki devir teslim töreninde "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyledi ve sıkılaşma adımları başladı.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE SINIRLI ARTIŞ

Söz konusu gelişmeler sonrası Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu.

Sınırlı artış fayda etmedi, ekonomi yine güven vermedi! - Resim : 1

KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Ancak endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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