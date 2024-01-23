BDDK'den mevduat hesabı kararı: Resmen yürürlüğe girdi!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK'den mevduat hesabı kararı: Resmen yürürlüğe girdi!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.

HESAP AÇILAMAYACAK

Kararda, kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanıtlanabilir onay veya talep olmadan kişiler adına kredili dahil herhangi bir hesap açılamayacağı, hesap limit artışı ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacağı belirtildi.

BDDK'den mevduat hesabı kararı: Resmen yürürlüğe girdi! - Resim : 1

BDDK'YE YETKİ VERİLDİ

Ayrıca, zamanaşımına uğrayan hesaplar için asgari limit tutarı olan 250 liranın Fonun görüşü alınarak değiştirilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) yetki verildiği duyuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Banka
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