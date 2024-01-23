Altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 23 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, doların gerilemesiyle yükselirken yatırımcılar, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankalarını ve ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izleyecekler.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.34 yükselerek 2,028.27 dolar seviyesinde işlem gördü.

Çeyrek altın 3.358 lira

Yarım altın 6.715 lira

Tam altın 13.191 lira

Cumhuriyet altını 13.388 lira

Reşat altın 13.421 lira

Gremse altın 32.979 liradan satılıyor.

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