Altın fiyatlarında son durum
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 23 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, doların gerilemesiyle yükselirken yatırımcılar, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankalarını ve ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izleyecekler.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.34 yükselerek 2,028.27 dolar seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altın 3.358 lira
Yarım altın 6.715 lira
Tam altın 13.191 lira
Cumhuriyet altını 13.388 lira
Reşat altın 13.421 lira
Gremse altın 32.979 liradan satılıyor.