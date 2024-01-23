Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlar

Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.

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Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine 24 Ocak Çarşamba gününden itibaren 1 TL zam geliyor.

İşte güncel benzin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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Benzin Zam Akaryakıt
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