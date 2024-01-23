Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine 24 Ocak Çarşamba gününden itibaren 1 TL zam geliyor.
İşte güncel benzin fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor