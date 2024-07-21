Sigaraya Bir Zam Daha Mı Geliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 19.49 oranında artırılmış ve zam gelmişti. Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddia edildi.

Türkiye Tekel Batileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammı hakkında yaptığı açıklamada, "Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler der misiniz?" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, birçok kişi tarafından Ağustos ayında 6 TL'lik zam yapılacağı şeklinde yorumlandı. Olası zammın tüm sigara markalarını etkileyeceği tahmin ediliyor.