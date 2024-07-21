Bir Hafta Erkene Çekildi: Piyasaların Gözü Salı Günü Açıklanacak Faiz Kararında

Gözler bir kez daha Merkez Bankası'na çevrildi. Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Banka, politika faizini en son mart ayında yükselterek yüzde 50'ye çıkarmıştı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit bıraktı. Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında bu ay da faizleri sabit tutması bekleniyor.

FAİZ KARARI SALI GÜNÜ SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını Salı günü saat 14.00'te açıklayacak. Toplantının tarihi, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle 23 Temmuz'a çekildi.

SON TOPLANTIDA FAİZ YÜZDE 50'DE SABİT TUTULMUŞTU

Ekonomistlerin salı günü için beklentisi ise bir kez daha faizin değiştirilmeyeceği yönünde. Merkez Bankası, o toplantıda faizi neden bir kez daha sabit tutup değiştirmediğini ise "Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinin göz önünde bulundurulması" olarak açıklamıştı. Ayrıca enflasyon vurgusu yapılırken enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun altı çizildi. Merkez Bankası, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" mesajı da verdi.

ÖNE ÇIKAN GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Küresel piyasalar geçen hafta, artan jeopolitik riskler, küresel yazılım sorunu, ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gözler yeni haftada ABD büyüme verisinde olacak. Yurt içinde ise en önemli gündem, TCMB’nin faiz kararı ve vereceği mesajlar olacak.

Yurt içinde yeni haftada gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz Salı günü toplanacak ve banka faiz kararını aynı gün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde. Merkez Bankası faiz kararını bu ay, Başkan Karahan'ın yurtdışı programları sebebiyle perşembe değil, salı günü açıklayacak.

MOODY'S TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU 2 KADEME BİRDEN ARTIRDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını belirterek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif korudu" ifadesini kullandı.

Analistler, gelecek hafta pazartesi piyasa katılımcıları anketi, salı TCMB'in Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, perşembe reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TRUMP SUİKASTININ ETKİLERİ

Merkez bankalarının şahin politikalarında sona yaklaşılırken, ABD seçimlerinin sonuçlarının oluşturacağı olası belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde başlayan satış baskısının piyasaların geneline yayıldığı görüldü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın, ABD'de Donald Trump'ın geçen hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği ihtimali küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

FED'İN 2 FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİ

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti. Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim" dedi. Para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.

ABD BÜYÜME VERİSİ ÖNEMLİ OLACAK

Gelecek hafta pazartesi Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, salı 2. el konut fiyat endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba imalat sanayi ve hizmet sektörü (Satınalma Yöneticileri Endeksi), perşembe büyüme, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Analistler, ABD'de açıklanacak büyüme verisinin gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

AVRUPA’DA PMI VERİLERİ İZLENECEK

Avrupa borsalarında ise negatif bir seyir hakim olurken, söz konusu seyre lüks mal üreten şirketler ile yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler öncülük etti. Analistler, ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin de Avrupa'da risk algısının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de sabit bıraktı. ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda net bir işaret vermezken, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceğini ifade etti. Gelecek hafta salı Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi, çarşamba Euro Bölgesinde ve Almanya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI takip edilecek.

ASYA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Asya pay piyasalarında satış baskısının devam ettiği görülürken, ABD ile Çin arasındaki olası bir gerilim tedirginliğe neden olmaya devam ediyor. ABD'nin gelişmiş çiplerin Çin'e satılmasını engellemek için yeni adımlar atabileceği ihtimali bölgede risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor. Haftaya cuma günü Tokyo TÜFE takip edilecek.

Kaynak: Ajanslar