SGK Düğmeye Bastı: Bir Devir Kapanıyor! Çifte Ceza Geliyor

SGK, engelli istihdamında yeni döneme geçiyor. 2026’da devreye alınacak otomatik sistemle usulsüzlükler anında tespit edilecek. Uzmanlara göre, beyan dönemi sona ererken cezalar iki katına çıkacak ve denetimler çok daha sıkı hale gelecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli istihdamında köklü bir değişikliğe gidiyor. 2026 yılında devreye alınacak otomatik denetim sistemi ile işverenlerin yükümlülükleri anlık olarak takip edilecek. Usulsüzlük yapan ya da engelli çalıştırma zorunluluğunu ihmal eden patronlar, artık ağır cezalarla karşılaşacak.

ENGELLİ İSTİHDAMINDA YENİ DÖNEM

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde kaleme aldığı yazısında, 2026 itibarıyla 'beyan dönemi'nin sona ereceğini duyurdu. Karakaş’a göre yeni sistem, işverenlerin engelli çalıştırma yükümlülüklerini SGK kayıtları üzerinden otomatik olarak kontrol edecek. Bu sayede hem suistimallerin önüne geçilecek hem de eksik beyanlar anında tespit edilecek.

“Artık beyanla kandırmak yok; otomatik sistem her şeyi görecek” diyen Karakaş, bu uygulamanın iş hayatında adaleti güçlendireceğini ifade etti.

'ENGELLİLER DEV BİR İSTİHDAM GÜCÜ'

Türkiye’deki engelli nüfusunun 2,5 milyonu aştığını hatırlatan Karakaş, bu kitlenin iş gücü piyasasında önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirtti. Devletin engelli çalıştıran işverenlere çeşitli teşvikler sunduğunu hatırlatan uzman, buna rağmen birçok firmanın kotayı doldurmadığını vurguladı.

"İş Kanunu açık; işverenler engellileri çalıştırmak zorunda. Buna rağmen kontenjanlar boş kalıyor. Bu sadece yasal değil, toplumsal bir sorumluluk meselesi" dedi.

CEZALAR KATLANACAK, DENETİM SIKILAŞACAK

Yeni sistemle birlikte ceza oranlarının da artırılması gündemde. Şu anda çalıştırılmayan her engelli için aylık 30 bin 81 TL olan cezanın, 2026’da yüzde 25’in üzerinde artması bekleniyor. Karakaş, “Cezalar iki katına kadar çıkabilir, adeta bir ceza tsunamisi geliyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, çok şubeli işletmelere artık tek merkezden ceza kesilecek. Bu değişiklikle, farklı illerdeki şubeler için ayrı ayrı cezalandırma uygulamasının sona ereceği belirtildi.

AMAÇ DAHA FAZLA ENGELLİ İSTİHDAMI

Karakaş, yeni sistemin temel amacının cezalandırma değil, engelli bireylerin istihdamını artırmak olduğunu vurguladı. “Yeni uygulama sayesinde daha fazla engelli vatandaşımız iş gücüne katılacak. İşverenler de artık yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

