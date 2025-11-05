Ticaret Bakanlığı Karar Verdi, Hepsi Toplatılıyor! Ünlü Marka da Listede

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerin ardından güvensiz olduğu belirlenen iki ürün için toplatma kararı aldı. Bakanlık, bir sweatshirt ve bir plastik masanın sağlık açısından risk taşıdığını belirterek vatandaşları uyardı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son açıklamada, piyasada satılan iki ürünün risk taşıdığı tespit edildi. Bakanlık, güvenlik testlerinden geçemeyen bu ürünlerin toplatılmasına karar verdi. GÜBİS’te yayımlanan bilgilere göre, bir sweatshirt ile bir plastik masa, kullanıcı sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerin tüketici güvenliği standartlarını karşılamadığını ve evlerde kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olmaları ve bu ürünleri iade etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

