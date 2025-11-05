Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emeklilik hazırlığı yapan vatandaşlara uzman isimden önemli bir uyarı geldi. Yeni yılda borçlanma tutarlarının ‘her halükarda’ artacağını belirten ekonomi yazarı Faruk Erdem, “e-Devlet’ten başvuru yapmak tamamen ücretsiz. 31 Aralık’tan önce başvuranlar ciddi kazanç sağlayacak” ifadelerini kullandı.

BORÇLANMA TUTARLARI YENİ YILDA YÜKSELECEK

A Para yayınında konuşan Erdem, her yıl asgari ücret artışıyla birlikte borçlanma tutarlarının da yükseldiğini hatırlatarak, “Ocak ayında asgari ücret en az yüzde 30 artarsa, borçlanma maliyetleri de aynı oranda yükselecek. Bu nedenle erken davranmakta büyük fayda var” dedi.

Uzman, ayrıca Meclis’te görüşülen torba yasa teklifine de dikkat çekti. Teklife göre, borçlanma oranı brüt asgari ücretin yüzde 32’sinden yüzde 45’e çıkarılacak. Bu düzenlemenin özellikle askerlik ve Bağ-Kur ihya borçlanmalarında maliyeti ciddi oranda artıracağı belirtildi.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA FARK 100 BİN TL’Yİ AŞACAK

Erdem, mevcut durumda 18 aylık askerlik borçlanmasının 149 bin 791 TL olduğunu, yeni yılda bu rakamın 270 bin TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi. 2 yıllık borçlanmalarda ise farkın 100 bin TL’yi bulacağı vurgulandı.

BAĞ-KUR VE YURT DIŞI BORÇLANMALARI DA ETKİLENECEK

Bağ-Kur ihya borçlanmalarında şu anda bir yıllık ödeme 108 bin TL civarındayken, yeni yılda bu tutarın 180 bin TL’ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yurt dışı borçlanması yapan gurbetçiler içinse mevcut 280 bin TL’lik ödeme tutarı 360 bin TL’ye yükselebilir.

DOĞUM BORÇLANMASINDA DURUM NE?

Doğum borçlanmasında oran sabit kalsa da asgari ücret artışı doğrudan etki edecek. Şu anda bir çocuk için iki yıllık borçlanma 199 bin TL iken, yüzde 28,5’lik asgari ücret artışıyla bu tutar 256 bin TL’ye çıkacak.

'31 ARALIK’TAN ÖNCE BAŞVURAN KAZANIR'

Erdem, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

“e-Devlet’ten başvuru yapmak tamamen ücretsiz. Şu anda ödeme yapmasanız bile başvuru tarihi esas alınır. 31 Aralık’a kadar başvuranlar mevcut tarifeden faydalanır, Ocak’ta başvuranlar yeni ve daha yüksek tutarlarla karşılaşır. Yani erken başvuru yapanın cebinde binlerce lira kalır.”

Kaynak: A Para