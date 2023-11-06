SGK 8 ayda 41 milyar TL açık verdi

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilk 8 ayda bütçeden aktarılan 535,4 milyar liraya rağmen, 41,1 milyar TL açık verdiğini belirterek, "Bu arada EYT düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan 2 milyona yakın yeni emeklinin de etkisiyle SGK’nın aktif/pasif sigortalı dengesi ağustos sonu itibarıyla 1,68’e kadar indi" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçeden SGK'ye yapılan transferlerin ocak-eylül dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artarak 611 milyar liraya ulaştığını kaydeden Bakkır, "SGK’nın istatistik veri setinden yapılan belirlemeye göre bütçeden sosyal güvenlik sistemine transferler yıldan yıla katlanarak büyüdü. 5510 sayılı yasa ile emeklilik yaşının yükseltildiği 2008 yılında 35 milyar lira düzeyinde bulunan sosyal güvenlik transferleri, 2009’da ilk kez 50 milyar lirayı, 2019’da 100 milyar lirayı aşmış, 2021’de 252,1 milyar, 2022 yılının tümünde de 389 milyar lira olmuştu. Bu yılın tümünde söz konusu transferlerin 900 milyar lirayı aşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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